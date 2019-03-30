Görevliler bilgilendirildi

Şefaatli ilçesinde Kaymakam Deniz Kılınç’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında, seçimde görev alacak personelin yarın sabah başlayıp, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi sürecine kadar yapacakları görevler, sorumluluklar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin sorumlulukları ve görevleri de bir kez daha hatırlatıldı.