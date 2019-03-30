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Görevliler bilgilendirildi

YARIN gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetim Seçimlerinde görev alacak kamu personeli, gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirildi.

Görevliler bilgilendirildi

YARIN gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetim Seçimlerinde görev alacak kamu personeli, gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Görevliler bilgilendirildi

Şefaatli ilçesinde Kaymakam Deniz Kılınç’ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında, seçimde görev alacak personelin yarın sabah başlayıp, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına teslim edilmesi sürecine kadar yapacakları görevler, sorumluluklar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin sorumlulukları ve görevleri de bir kez daha hatırlatıldı. 

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