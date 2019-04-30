İki sezondur Yozgatspor forması giyen bu sezon başında takımdan ayrılarak Adıyamanspor’a giden ve sezon başlamadan tekrar kırmızı siyahlı ekibin yolunu tutan Kıvanç Dağ, moral, motivasyon ve fizik olarak hazır olduğunu söyledi. Teknik direktör İbrahim Baş’ın kendisine Kelkit Belediye Hürriyespor ile oynayacakları müsabakada görev vermesi durumunda üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını dile getiren Kıvanç Dağ, ‘’Ben her zaman göreve hazırım. Eğer Play-Off müsabakasında görev verilirse takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.