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Göreve başladılar

ÇEKEREK ve Çandır ilçelerine atanan Kaymakamlar görevine başladı. Çekerek Kaymakamlığına İçişleri Bakanlığı’nın Makam Onayı ile atanan Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, görevine başladı.

Göreve başladılar

ÇEKEREK ve Çandır ilçelerine atanan Kaymakamlar görevine başladı. Çekerek Kaymakamlığına İçişleri Bakanlığı’nın Makam Onayı ile atanan Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, görevine başladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Göreve başladılar

1992 Artvin doğumlu olan Kaymakam Çakal, Dil bilgisini geliştirmek, çeşitli çalışmalar yapmak üzere yurtdışında bulunan, İngiltere'de yerel yönetimler ile ilgili çalışmalar yapan Kaymakam Çakal, Kaymakamlık Kursunu da başarı ile tamamladı. Çekerek ilçesine atandı. İçişleri Bakanlığı'nın Oluru ile Çandır ilçesine ataması yapılan Kaymakam Murat Yaylabaşı da görevine başladı. Kaymakam Yaylabaşı, Çandır Hükümet Konağı önünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri tarafından törenle karşılandı. Görevine başlayan Yaylabaşı, karşılamadan sonra kurum müdürleriyle makam odasına geçerek kısa bir tanışma programı yaptı. Kaymakam Murat Yaylabaşı, ayağının tozu ile ilçede ikamet eden yaşlıları ziyaret etti. 

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