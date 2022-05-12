GÖREVDE UÇUNCU DÖNEM

Esnaf Odaları ve Sanatkarlar Birliği’nde yapılan genel kurul toplantısında tek liste ile aday olduğunu açıklayan Altın bütün üyelerin oyunu alarak yeni dönemde de başkan seçildi. Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu üyesi ve Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, TESK İstişare Kurulu üyesi ve Gümüşhane Kelkit Şoförler Odası Başkanı Beyler Kara, Rize Kahveciler Odası Başkanı Alaattin Turanlı, Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, meslek odaları başkanları ve üyeleri katıldı. Genel Kurul gündeminde yer alan maddelerin gerçekleştirilmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan TESK Yönetim Kurulu Üyesi Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, genel kurulları hep peş peşe olduğunu söyledi. Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi olarak aynı hamurdan yoğurulduklarına dikkat çeken Güven, ‘’Siyasette Yozgat çok aktif, devletin her kademesinde olan bir ilimiz. Ben özellikle Yozgat’ta görev yapan Latif Başkanıma ve diğer oda başkanlarıma yollarının açık olmasını diliyorum’’ dedi.

Üçüncü dönem Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Latif Altın ise kendisine güvenip bu görevi layık gören bütün arkadaşlarına çok teşekkür ettiğini belirtti. Kurumlarda idareciler binalar yaptıklarını ancak önemli olanın bu binayı yuva yapmak olduğuna dikkat çeken Altın, ‘’Benim dostlarım bana bu fırsatı verdi, biz bina yapmadık burasını büyük bir aile yuvası yaptık. Üç dönemdir Başta İlhami Başkanım olmak üzere hiç biriniz beni yalnız bırakmadınız. Ben yaptığım hizmetleri anlatmak istemiyorum, herkes ne yaptığımızı biliyor. Benim buraya gelirken, arkadaşlarımızın gönlüne girmek ve onların gönlünde yer etmek istiyorduk, bunu da başardık. Bütün çalışmalarımızda destek olan tüm oda başkanlarıma ve 14 bin üyemize teşekkür ediyorum. 14 bin üyemizin hepsiyle de görüştük, tanıştık. Özellikle bu Covit19 döneminde çok sıkıntılar yaşamamıza rağmen, malum esnaf teşkilatı hep veren el oldu, alan el olmadı. İlk defa ihtiyacımız oldu bu ihtiyaç döneminde de Yozgat’ımızın tüm siyasi partilerine, Kızılay, Ticaret İl Müdürlüğü, adını sayamadığım tüm kurum ve kuruluşlar bizleri yalnız bırakmadı, onlara da çok teşekkür ediyorum. Covit19 dönemini Yozgat Türkiye’de en kolay atlatanlardan oldu. Biz Anadolu da deriz ya yardımlaşma dayanışma diye. Bu yardımlaşma ve dayanışmanın örneğini bu süreçte gösterdik’’ dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanmaya geçildi. Tüm delegelerin oyunu alan Altın 3’üncü kez Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı seçildi. •Musatfa Babayiğit•