Görev sürecini değerlendirdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, göreve başladığı 27 Mayıs 2019'dan bugüne yapılan çalışmaları ve uygulanacak projeleri değerlendirdi. Rektörlük Senato Toplantı Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Karadağ, bir yıllık görev sürecinde en önemli adımın Yozgat'a ve üniversiteye marka değeri katacak ihtisaslaşma süreci olduğunu söyledi. Karadağ, Bozok Üniversitesinin ihtisas alanının ‘endüstriyel kenevir’ olduğunu ifade ederek, "Yozgat'ımıza ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu proje için ihtisaslaşmanın gereği olan kriterleri yerine getirdik ve adımlarımızı hızlı bir şekilde attık. Bu çerçevede, Kenevir Enstitüsü’nü kurduk ve enstitünün kuruluşu YÖK Yönetim Kurulunda kabul edildi. Kenevir üzerinde çalışma yapmak üzere 7 araştırma grubu oluşturduk" dedi.

Eğitim öğretimde bir yıl içinde önemli mesafeler aldıklarını, ön lisans, yüksek lisans, doktora programları yanında fakültelerin, MYO'ların yeni bölüm ve programlarla güçlendirildiğini vurgulayan Karadağ, öğrenci sayısının 22 bin, akademik ve idari personelin de bin 900'ü geçtiğini anlattı. Karadağ, kampüsün daha güzel bir çehreye kavuşması için yaz kış demeden çalışmaların sürdüğünü, kampüse 5 bin fidan dikildiğini belirterek, "Gölet ve köprü yapımı, sulama sistemi, kampüsün ikiye ayrılarak yeni nizamiye oluşturulması, kampüs halihazır planlarının hazırlanması, BESYO binası, İlahiyat Fakültesi ek binası, bin 60 kişilik sınıf sıra ve masası donatılması, Şefaatli, Çekerek ve Veteriner Fakültesi laboratuvar alt yapısı için makine ve teçhizat alımı yapılan işlerden sadece bazılarını teşkil etmektedir" diye konuştu.