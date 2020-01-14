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Görev değişimi

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini, Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, düzenlenen tören ile Doç. Dr. Yekta Karaduman’a devretti.

Görev değişimi

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini, Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, düzenlenen tören ile Doç. Dr. Yekta Karaduman’a devretti.

14 Ocak 2020 Salı 03:09
Görev değişimi

 Akdağmadeni Meslek Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, görevi devreden Özalp’e değerli katkılardan dolayı teşekkür ederek, Doç. Dr. Yekta Karaduman’a başarı dileklerinde bulundu. Kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten Doç. Dr. Yekta Karaduman, akademik-idari personel, öğrenciler ile birlik ve beraberlik içinde Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nu daha ileriye götürmek adına çalışacaklarının altını çizdi.

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