Görev değişimi

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Yüksekokulu akademik ve idari personeli katıldı. Karadağ, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Gümüş’ün görev süresince başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Yöneticilikte görev değişimini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ve bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev olduğunu belirten Karadağ, Okul Müdürü Mehmet Gümüş’ün, görev süresince ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalarla Sağlık Yüksekokulunun gelişimine önemli katkılar sağladığını kaydetti.