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Görev değişikliği

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mesut Karabulut’a yeni görev verildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:51
Görev değişikliği

Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, görevini Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mesut Karabulut’a devretti. Metiner, ‘‘2017 yılından bu yana sürdürmüş olduğum Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürlüğü görevini emekli olmam nedeni ile değerli mesai arkadaşım, Mesut Karabulut Bey’e devrederken yeni görevinde başarılar diyorum, hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi. Boğazlıyan Şeker Ziraat Koordinatörlüğü görevinden Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürlüğüne atanan ve Uğur Metiner’den görevi devralan Mesut Karabulut ise, ‘‘Kayseri Pancar Kooperatif Müdürlüğü görevini başarı ile tamamlayan Uğur Metiner Bey’e teşekkür ediyorum ve bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum” diyerek, çiçek takdim etti.

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