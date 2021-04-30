Görev değişikliği

18 Temmuz 2014 yılında kurulan Yeşilay Yozgat Şubesi’nde 7 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Coşkun, ‘’7 yıllık görevim süresinde birçok proje uyguladık. En önemli Projemiz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje idi. 5 Koordinatör, 200’e yakın Rehber Öğretmenimizle anasınıfından, lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize eğitim verdik. Bu projede yer alan İl Milli Eğitim müdürümüz, MEM personeli, Formatör Öğretmenlerimiz ve Uygulayıcı Rehber öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. Coşkun, Yeşilay Elçileri Projesi ile 300 esnafı ziyaret edip, 110 esnafın Yeşilay Elçisi yapıldığını, 2019 yılında bu esnafın 15 gün arayla 3 kez ziyaret edildiğini anlattı. Coşkun, ‘’Etrafında bağımlı olan şahısların YEDAM’a yönlendirilmeleri sağlanmıştır. Yeşilay Elçisi tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Akran Eğitimi Projesi ile 5 bin civarında Üniversite öğrencimize bağımlılık eğitimi verilmiştir. Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile 12 okulda 2 bine yakın ilk ve ortaokul öğrencilerimize Yeşilay tanıtılmıştır. Pandemi nedeniyle fazla bir faaliyet yapılamamıştır. Daha önce haftada ortalama 2,5 gün faaliyet yapılmıştır. 7 Yıllık görev süresince yönetim ve denetim kurulunda yer alan ve bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ diye konuştu. Coşkun, görev süresince kendisini en çok memnun eden iki işten bir tanesinin Şubeye yer kazandırdıklarını, ikincisinin de muhtemelen bayram sonrası faaliyete başlayacak olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olduğunu anlattı. Coşkun, ‘’Her türlü bağımlılığın tedavisi için açılan bu merkez İlimizin güzide konaklarından olan Karslıoğlu Konağında hizmet verecektir. Bu konağın YEDAM’a tahsisinde emeği olan Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’a bir kez daha teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralacak yeni başkanımız Alp Sinan Ertürk ve yönetimde yer alan kardeşlerime başarılar diliyorum. İhtiyaç olduğu zaman yanlarında olacağımı bilmelerini isterim’’ ifadelerini kullandı. Yeşilay Şube Başkanlığına seçilen Alp Sinan Ertürk de, ‘’Yozgat Şube kurucumuz Sayın Halil İbrahim Coşkun hocama vermiş olduğu emek ve mesaisinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeni yönetim olarak bağımlılıkla mücadelede etkin rol üstelenerek Yeşilay temsil etmeye gayret göstereceğiz. Amacımız yeni nesillere temiz bir toplumu miras bırakmak olacaktır. Bu vesile ile hem önceki dönem Başkanımıza hem de Yeni Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum’’ şeklinde konuştu.