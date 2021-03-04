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Görev dağlımı yaptılar

ALMANYA Yozgatlı Dernekler Federasyonu (AYDEF), video/konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağan toplantının ardından yönetime seçilen üyeler toplanıp, görev dağılımında bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 00:37
Görev dağlımı yaptılar

Geçtiğimiz yıl kuruluşunu tamamlayan derneğin Genel Başkanlığına Salih Çelik seçilirken, Mustafa Çelik Genel Başkan Vekili oldu. Genel Sekreterlik görevini Bünyamin Arslan üstlenirken, Mehmet Bayın, Zafer Erciyes, M. Emre Çelik de Muhasip üye olarak görev aldı. Teşkilatlanmadan Dursun Karabel, Gençlik Kolları Levent Gülten, Kadın Kolları Selma Ertuğrul Atahan sorumlu yapıldı. Azim Eker Sopor, Emin Kılıç Sosyal Medya, Doğan Tufan Basın ve Medya sorumlusu olarak görev üstlendi. , Türkiye Temsilciliğine Şemsettin Yıkılmaz, Hukuk Danışmanlığına İbrahim Açıkyürek, Halkla İlişkilere Dağaslan Kılıçaslan, Yardım ve Sosyal Etkinliklerde Ramazan İbiş, Kültür ve Sanat Kollarında Ozan Musa Yozgat, Üniversite Eğitim Kollarında Selahattin Arıkan, Aile ve Çocuk Kollarında da Nurhan Savaş görev aldı. Genel Başkan Salih Çelik, ‘’Genel kurulumuza kadar bu kadroyla hizmet edeceğiz, gayemiz ve niyetimiz insanımıza sahip çıkmak. Sorunlarımıza çözüm bulmak, meselelerimizin halli için hep beraber kanunlar çerçevesinde hizmetler edeceğiz.  Yeni görev alan arkadaşlarıma görevleri hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. •Doğan Tufan• 

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