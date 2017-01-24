Görev aşkı engel tanımıyor

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsalda oluşan arızalara ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, 4x4 arazi araçlarının gidemediği bölgelere kar makineleri ile ulaşarak zorlu koşullar altında arızalara müdahale ediyor.





Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, kış mevsiminin etkisini yoğun olarak hissettirdiği hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat’ta müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 52 bin kilometrekarelik hizmet bölgesindeki 40 ilçe ve 55 beldede teyakkuz halinde olan ÇEDAŞ ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarında arızalara müdahale etmek için yoğun çaba gösteriyor.





Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kırsal bölgelerde buz yükü ve fırtına nedeniyle oluşan arızaların bulunduğu yerlere uluşmakta güçlük çeken ekipler, kar makineleri ile ulaşabildikleri bölgelerde arızalara anında müdahale ediyor. ÇEDAŞ’ın kış dönemi Acil Eylem Planı kapsamında 15 bölgede oluşturduğu 60 kişilik özel ekip sayesinde arızalara 7/24 müdahale edilerek, enerji kesinti süreleri ise minimum seviyelere düşürülüyor.



Kış mevsiminin etkisini en sert şekilde hissettirdiği geniş bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Sorumluluk bölgemiz Sivas, Tokat ve Yozgat’ta müşterilerimizin kış şartlarında yaşanan enerji kesintileri ve olumsuzluklardan etkilenmemesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kış mevsimi öncesi oluşturduğumuz 60 kişilik özel ekibimiz şehir merkezi ve kırsalda yaşanan arızalara karşı anında müdahale edebilecek şekilde teyakkuz halindeler. Ekiplerimiz zorlu doğa ve arazi koşullarında canla başla mücadele ederek müşterilerimizin memnuniyeti ve enerjisiz kalmaması için yoğun çaba gösteriyorlar.



