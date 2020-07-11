Gönüllülük çalışması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırmak amacıyla Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Şube Müdürü Hasan Ayan, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, protokol çerçevesinde yapılacak çalışmaları gözden geçirmek üzere bir araya geldi. Protokol çerçevesinde, lisans ve ön lisans öğrencilerinin ortak seçmeli derslerine, ‘Gönüllülük Çalışmaları’ adıyla yeni bir ders eklendi. Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağı güçlendirmesinin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olacak. Dersin ilk dört haftalık teori uygulamasının ardından üniversite öğrencileri, bireysel veya takım olarak STK'ların çalışmalarına gönüllü sıfatıyla katılım sağlayabilecek.