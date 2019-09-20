Gönüllülerle yürüyoruz

Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor’un ligde başarılı bir sezon geçireceğini belirterek, Yozgatspor’a gönül vermiş, gönüllü isimlerle takımın başarısı için mücadele verdiklerini ifade etti.

Yozgatspor taraftarının desteğinin önemli olduğunu aktaran Arslan, yönetimde bulunan ve gönüllü sorumluluk altına giren isimlerle de kulübün başarısı için çalıştıklarını vurguladı.

Kulüp Başkanı Arslan, “Yolun başında ‘yapamazlar ve yürütemezler’ diyenler vardı. Şimdi ise ‘ligde başarılı olamazlar’ diyorlar. Ama tüm Yozgatlıların maddi manevi desteğiyle ligde de başarılı ve kalıcı bir takım olacağız” şeklinde konuştu.