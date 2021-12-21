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Gönüllülerle ilk buluşma

Yozgat’ta Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Hanımlar Birimi yeni dönemdeki ilk buluşma toplantılarını yaparak, yeni kurulacak komisyon için teşkilat görevlendirmelerini yaptılar.

21 Aralık 2021 Salı 00:20
Gönüllülerle ilk buluşma

Programda,  yeni katılan üniversite öğrencilerine İHH Vakfının ve Genç İHH biriminin kimliğinden, görevlerinden ve çalışma alanlarından bahsedilerek, nelerin yapabileceği konusunda istişare edilip,  yeni dönemdeki hedeflerini planladılar. Programda, Yozgat İHH’nın üniversite, lise, ortaokul ve çocuk birimlerinde yapılacak çalışmalar için üniversite öğrencilerinden öneri ve fikirler alınarak, değerlendirildi. Yozgat Genç İHH Kadınlar Birimi, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden İHH gönüllüsü 4 genci de anıp, onların hayatlarından bahsederek, dualar ettiler. Genç İHH Kadın Kolları Başkanı Betül Yüce, ‘’Yozgat Genç İHH olarak,  önemli bir motivasyon, ruhen yenilenme ve azim kaynağı olan bu tür buluşmalarımızı daha sık yapma gayretinde olacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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