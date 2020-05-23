Gönüllüler sahada çalışıyor

ÇAYIRALAN İlçesinde, Kaymakamlık tarafından oluşturulan gönüllü vefa grubu üyeleri alanda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs önlemleri kapsamında, özellikle evlerde kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla Kaymakamlıklar tarafından Vefa grupları oluşturuldu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu doğrultuda, Okul ve Kurumlarda 27 kişiden oluşan ekip kuruldu. Çayıralan ilçesinde hem Vefa Gruplarında hem de Gönüllü Vefa Grupları ile hizmet vermekte olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, görev yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Personeli ve Öğretmenlere teşekkür etti. Bozdağ, ‘’Tüm dünyada ve Ülkemizde görülen bu pandemi süreci ile ilgili el birliği ile dayanışma ile hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum’’ dedi.