Gönüllü Yönetimi Eğitimleri başladı

18-30 yaş arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazandırmaya yönelik projede, aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması hedeflendi.

Eğitim programında katılımcılar, tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlanıyor. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanacak ve gençler toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK’larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazanmaları bekleniyor. Dernek gönüllülerinden 30 gence 4 gün boyunca 32 saat Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi eğitimi veriliyor.

