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Gönüllü destek

HAFTA sonunda Yozgat’a uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için gönüllüler seferber oldu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:28
Gönüllü destek

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından sokak kedileri ve köpeklerini besledi, çalışmaya gönüllüler de destek verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir çok işyerinin kapalı olması, işyerlerinden bırakılan besin maddeleriyle karınlarını doyuran, vatandaşların verdiği su ile susuzluklarını gideren sokak hayvanları için gönüllüler adeta belediye ekipleriyle birlikte seferber oldu. Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalara Yozgat Valiliği birimleri ile güvenlik görevlileri de katıldı. Valilik, ‘’Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarımızı unutmuyoruz. Ekiplerimiz sokak hayvanlarını beslemek için seferber oldular. Merak etmeyin, can dostlarımız bizlere emanet’’ açıklamasında bulundu. 

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