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Gönüllü Beceriler Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen “Gönüllü Beceriler Kampı” kapsamında düzenlenen Kırşehir Ahi Evran Gönüllülük Kampı ve Mersin Yeşil Beceriler Gönüllülük Kampına Yozgatlı gençler katılım sağladı.

10 Mayıs 2022 Salı 18:03
Gönüllü Beceriler Kampı

Yozgat Merkez, Çekerek, Akdağmadeni, Sorgun ve Boğazlıyan Gençlik Merkezlerindeki 18-22 yaş arasındaki 43 erkek üye 6-8 tarihleri arasında düzenlenen Kırşehir Ahi Evran Gönüllülük Kampına katıldı. 18-22 yaş arasındaki 43 kız üye ise Mersin Yeşil Beceriler Gönüllülük Kampına katılım sağladı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “‘Gönüllü Beceriler Kampı’ yaz dönemi ulusal kamplara hazırlık amacıyla sanat alanında becerikli gönüllü gençlerimiz ile yapılan tematik kamptır. Kamp alanlarında gençlerden alınan fikirler ile etkinlik ve tasarım değişikliği yapılacaktır. Bu kapsamda Yozgat Merkez, Çekerek, Akdağmadeni, Sorgun ve Boğazlıyan Gençlik Merkezlerimizdeki 18-22 yaşındaki 43 erkek gencimizle 6-8 tarihleri arasında düzenlenen Kırşehir kampına, 43 kız gencimizle 9-11 tarihleri arasında düzenlenen Mersin Silifke Kampımıza katılım sağladık” dedi. •Sema Nur Koçaker•

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