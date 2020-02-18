Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120792
ALTIN
308.497
DOLAR
6.0485
STERLİN
7.8600
EURO
6.5545

GÖNÜLLÜ ARANIYOR!

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren, gençlerin Avrupa’ya gidip, görmelerini, eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapan, iş bulmalarında yaşanılan sorunları aşabilmeleri için eğitim faaliyetlerinde bulunan Sorgun Gençlik Derneği gönüllü arayışıyla ilgili çağrıda bulundu.

18 Şubat 2020 Salı 03:22
GÖNÜLLÜ ARANIYOR!

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan ‘Toplum İçin Gönüllü Ol!’ başlıklı projesi kapsamında Sorgun'da gönüllük yapabilecek iki gönüllü aradıklarını söyledi. Uğuz, ‘’Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Projemiz gençlerin aktif katılımı kişisel, sosyal ve mesleki gelişim için yeterliklerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesini hedefleyen bir araç olarak gönüllülüğün değeri ve önemi konusundaki farkındalığını artıracaktır. İşsiz gençlerin projemize katılmasına teşvik edecektir’’ dedi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, 59 gün sürecek olan gönüllülük programının 2 Mart 2020 tarihinde başlamasının planlandığını bildirdi. Uğuz, seyahat, konaklama ve yemek masraflarının proje kapsamında karşılanacağını vurguladı. Uğuz, ‘’Gönüllülere günlük 4 Euro cep harçlığı verilecektir. Gönüllü ihtiyaç duyarsa konaklaması ile 3 öğün yemeği karşılanacaktır. Gönüllük faaliyetleri Sorgun'da bulunan Sorgun Gençlik Derneğinde yapılacaktır. Gönüllüler hafta içi gönüllülük faaliyetlerinde yer alacak. Hafta sonu tatil nedeniyle faaliyetlerde yer almayacak. Başvurular Yozgat ve Türkiye genelinden kabul edilecektir’’ diye konuştu, gençleri projeye katılmak üzere başvuru yapmalarını istedi.

Anahtar Kelimeler:
GÖNÜLLÜ ARANIYOR!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAŞLANIYORUZ!
YAŞLANIYORUZ!
Başkandan Bölge ziyareti
Başkandan Bölge ziyareti
Yozgat’ın eski binaları bir bir yıkılıyor
Yozgat’ın eski binaları bir bir yıkılıyor
Yetim Buzağıya Şefkat
Yetim Buzağıya Şefkat
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Bunu yapan Yozgatlı
Bunu yapan Yozgatlı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim