GÖNÜLLÜ ARANIYOR!

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan ‘Toplum İçin Gönüllü Ol!’ başlıklı projesi kapsamında Sorgun'da gönüllük yapabilecek iki gönüllü aradıklarını söyledi. Uğuz, ‘’Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Projemiz gençlerin aktif katılımı kişisel, sosyal ve mesleki gelişim için yeterliklerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesini hedefleyen bir araç olarak gönüllülüğün değeri ve önemi konusundaki farkındalığını artıracaktır. İşsiz gençlerin projemize katılmasına teşvik edecektir’’ dedi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, 59 gün sürecek olan gönüllülük programının 2 Mart 2020 tarihinde başlamasının planlandığını bildirdi. Uğuz, seyahat, konaklama ve yemek masraflarının proje kapsamında karşılanacağını vurguladı. Uğuz, ‘’Gönüllülere günlük 4 Euro cep harçlığı verilecektir. Gönüllü ihtiyaç duyarsa konaklaması ile 3 öğün yemeği karşılanacaktır. Gönüllük faaliyetleri Sorgun'da bulunan Sorgun Gençlik Derneğinde yapılacaktır. Gönüllüler hafta içi gönüllülük faaliyetlerinde yer alacak. Hafta sonu tatil nedeniyle faaliyetlerde yer almayacak. Başvurular Yozgat ve Türkiye genelinden kabul edilecektir’’ diye konuştu, gençleri projeye katılmak üzere başvuru yapmalarını istedi.