Gönülleri okşadılar

Programa Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum personeli ve huzurevi sakinleri katıldı.

Okul öğrencileri hazırladıkları konser programında duygulu türkülerin yanı sıra, hareketli türküler ile huzurevi sakinlerini eğlendirerek, moral dolu bir gün yaşattı.

Çayıralan Kaymakamı Fatih Eroğlu ise huzurevi sakinleriyle tek tek tanışarak, bir süre sohbet etti.

Program sonunda öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaymakam Eroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Neşeli ve personeline de katkılarından dolayı teşekkür etti.

