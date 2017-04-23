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Gönülleri mest ettiler

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Yozgat Ayşe Ilıcak İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri 'Kutlu Doğum Haftası'na özel gönüllere dokunan bir program düzenledi.

Gönülleri mest ettiler
Güllerin Efendisi Peygamber Efendimizin kainatı şereflendirişinin yıl dönümü Ayşe Ilıcak İmam-Hatip Orta Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği maneviyatı yüksek bir etkinlikle kutlandı. 
Program yoğun ilgi görürken, katılımcılar başından sonuna programı büyük bir ilgi ile takip etti. 
Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi korosu, tiyatro ve hadis etkinlikleri gerçekleştirildi. 
Program il genelinde düzenlenen yarışma ve etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi ve dua ile sona erdi. 
Okul  Müdür Yardımcısı Yasin Temoçin; "O’nun dünyamıza teşrifi dünyamızın akışını değiştirmiş dünyamız onunla istikametini bulmuştur. O’nunla bulutlar dünyamıza rahmet yağdırmıştır. O’nun rahmet ve merhamet yüklü mesajları ve ahlak-ı hasenesi dünyamızın ve insanlığın kurtuluşunun ve huzurunun tek çaresi olmuştur. O’nu anlamak ancak O’nun hayatını yaşamak ve yaşarken çocuklarımıza, dünyamızı emanet edeceğimiz yarınlarımıza örnek olmakla gerçekleşir. Bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ teması ile haftanın kutlanıyor olması Peygamber Efendimizi anlama ve anlatma adına oldukça önemlidir. İnşallah O’nun ahlakı ile ahlaklanan, hayatına O’nun gibi istikamet veren yeni nesiller yetiştirme adına bu hafta bir vesile olur.
Biz de bu anlamlı güne özel öğrencilerimizle bir etkinlik gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize başarılı programlarından dolayı, katılımcılara da bizleri yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

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