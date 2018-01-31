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Gönülleri birleştiren toplantı

ANKARA’da faaliyet gösteren Derekaplancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği arabaşı gecesiyle hemşerilerini bir araya getirdi.

Gönülleri birleştiren toplantı

ANKARA’da faaliyet gösteren Derekaplancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği arabaşı gecesiyle hemşerilerini bir araya getirdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Gönülleri birleştiren toplantı

Dernek tarafından düzenlenen etkinlik, gönülleri birleştirerek, birlik ve beraberliği artırdı.
Programa AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, Dernek Başkanı Adnan Yılmaz ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.
Dernek Başkanı Adnan Yılmaz, programa katılan tüm hemşerilerine yürekten teşekkür ederek, faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

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