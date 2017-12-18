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-Gönüllere örgü örülecek

SAMSUN’a bağlı Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulu tarafından ‘Gönül Örgüsü Sevgi Köprüsü’ projesi kapsamında, velilerin ördüğü el örgüleri, öğrencilerin mektuplarıyla birlikte aralarında Yozgat’ın da bulunduğu çeşitli illere gönderilecek.

-Gönüllere örgü örülecek

SAMSUN’a bağlı Kavak ilçesindeki Yaşar Doğu İlkokulu tarafından ‘Gönül Örgüsü Sevgi Köprüsü’ projesi kapsamında, velilerin ördüğü el örgüleri, öğrencilerin mektuplarıyla birlikte aralarında Yozgat’ın da bulunduğu çeşitli illere gönderilecek.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Gönüllere örgü örülecek

Okul Müdürü Hacı Aydın, okulumuzda 400 öğrencinin bulunduğunu, velilerin yaptığımız sosyal sorumluluk projelerine çok duyarlı davrandıklarını söyledi.
Aydın, ‘Projeyle 300’e yakın velimiz 2 bine yakın atkı, eldiven, kazak ve bere örerek Erzurum, Sivas, Ardahan ve Yozgat gibi uzak köy okullarına bu örgü işlerini göndereceğiz. Öğrenciler de yazdıkları mektupları bu hediyelerin içerisine koyacak ve hediyeyi alan öğrencilerle mektup arkadaşı olacak. Proje yıl boyunca bu şekilde sürecek. Projemiz başlayalı 10 gün oldu. Kış giyeceklerinin çoğu tamamlandı. 10-15 gün içerisinde örülen ürünleri de göndermeye devam edeceğiz. Sonra da öğrencilerin etkileşimleri devam edecek” dedi.

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