‘Gönüllere gireceğiz’

Ramazan başından bugüne boş durmayan Ülkü Ocakları gerek iftar çadırlarıyla gerekse yardım kolileri ile hem ihtiyaç sahiplerini hem de gurbetten gelen öğrencileri sevindirdi. Pandemi süreci ile hasretinde bittiğini belirten Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, “İki yılı aşkın geçen bir pandemi sürecinin sonrasın da hasretini çektiğimiz o kalabalık, birlik ve beraberlik içinde geçen ramazanlara tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ülkü Ocaklarının Ramazan ayını ihtiyaç sahiplerine hizmet ve hayırla geçireceğiz. Hayırsever hemşerilerimizin yardımı ve genç Bozkurt kardeşlerimizin çabalarıyla çalmadık kapı girmedik gönül bırakmayacağız. Ramazan ayı boyunca her gün belirlenen yerimizde 300’ü aşkın kardeşimizi Yozgat Ülkü Ocakları iftar sofrasında ağırlamaya devam edeceğiz. Bunun yanında belirlenen adreslere yardım kolisi, maddi yardım ve hediye çeklerimizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki ihtiyacı olan her aile her öğrenci kardeşimiz Ülkü Ocakları İl binamızdan ve yahut sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilir. Tüm hemşerilerimize ve Türk İslam coğrafyasına hayırlı ramazanlar diler, hayırla ramazan bayramına kavuşmalarını temenni ederim” dedi.