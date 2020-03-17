Gönülalan, Dekan oldu

Gönülalan, görevi Prof. Dr. Sait Yılmaz’dan teslim aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi dekanlığı görevini bir süre ifa eden Prof. Dr. Sait Yılmaz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni dekan Prof. Dr. Zafer Gönülalan’a başarı dileklerinde bulundu. Karadağ, “Veteriner Fakültemiz, Üniversitemizdeki diğer fakülteler gibi önem verdiğimiz fakültelerimizin arasında yer almaktadır. Veteriner Fakültemiz her geçen gün başarılı bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Prof. Dr. Sait Yılmaz hocamız görevi süresince Veteriner Fakültemize önemli katkılar sundu. Görevini bugün itibari ile Prof. Dr. Zafer Gönülalan’a devretti. Prof. Dr. Zafer Gönülalan hocamız da bilgi, birikim ve tecrübeleri ile fakültemize değer katarak daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum” dedi.