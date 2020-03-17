Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
87888
ALTIN
308.530
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8670
EURO
7.1690

Gönülalan, Dekan oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan atandı.

17 Mart 2020 Salı 03:37
Gönülalan, Dekan oldu

Gönülalan, görevi Prof. Dr. Sait Yılmaz’dan teslim aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi dekanlığı görevini bir süre ifa eden Prof. Dr. Sait Yılmaz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni dekan Prof. Dr. Zafer Gönülalan’a başarı dileklerinde bulundu. Karadağ, “Veteriner Fakültemiz, Üniversitemizdeki diğer fakülteler gibi önem verdiğimiz fakültelerimizin arasında yer almaktadır. Veteriner Fakültemiz her geçen gün başarılı bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Prof. Dr. Sait Yılmaz hocamız görevi süresince Veteriner Fakültemize önemli katkılar sundu. Görevini bugün itibari ile Prof. Dr. Zafer Gönülalan’a devretti. Prof. Dr. Zafer Gönülalan hocamız da bilgi, birikim ve tecrübeleri ile fakültemize değer katarak daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
GönülalanDekan Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KORONA ALARMI!
KORONA ALARMI!
Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı
Sarıkaya, sabunlu su ile yıkandı
Özel duruma sahip olan Kamu çalışanlarına izin
Özel duruma sahip olan Kamu çalışanlarına izin
Denetimler artırıldı
Denetimler artırıldı
Baharı Beklerken KAR GELDi
Baharı Beklerken KAR GELDi
Kavak ağaçları kesiliyor
Kavak ağaçları kesiliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim