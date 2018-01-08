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Gönül, Terziler Odası Başkanlığına tekrar aday

YOZGAT Terziler Odası Başkanı Mehmet Gönül, oda başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Gönül, Terziler Odası Başkanlığına tekrar aday

YOZGAT Terziler Odası Başkanı Mehmet Gönül, oda başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Gönül, Terziler Odası Başkanlığına tekrar aday

Gönül yaptığı yazılı açıklamada, ‘Mensubu olduğum, esnaflığın temel birlik taşı, ahilik kültürünün devamı terziler odası başkanlığı görevini yürütmekteyim. Gururla 47 senedir severek yaptığım terzilik, esnaflığımda yaşadığım tecrübelerin ve öngörülerin şahsıma yön gösterici olduğuna inanmaktayım. Bu hususta önümüzdeki dönem için tekrar adayım. Bundan sonra da ilimizi ve siz değerli meslektaşlarımın desteğiyle tekrar temsil etmek istiyorum’ dedi.
Gönül, Yozgat esnafının sorunları ve sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye çalıştığını kaydetti. Gönül, zanaat gerektiren, çalışan, çırak ve mesleklerin devamlılığını sağlamak için SGK giderleri, çalışanın maaşı, yeni iş kurma gibi önemli giderler konusunda federasyon yetkilileri ile İŞKUR, çıraklık eğitim kurumları, Maliye Bakanlığı, SGK Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. 
 

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