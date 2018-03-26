Gönül dünyasında Yazıcıoğlu

Türk siyasetinin dürüstlük abidelerinden Muhsin Yazıcıoğlu, BEYDER’de gerçekleşen anma etkinliğiyle, gençlere anlatıldı. BEYDER’deki programın konuşmacısı emekli eğitimci Mustafa Ağıralioğlu oldu. Mustafa Ağıralioğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun karakteristik özelliklerini gençlere aktarırken, her gencin de onun gibi idealist ve yüreği taşıması gerektiğine söyledi. Mustafa Ağıralioğlu, “Anmak ve güzel yönlerini anlatmak hayatımıza, ahlakımıza yansımıyor ise şayet anlamsızdır. Bu manada her insan, bende Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu özelliği mevcuttur diyebilmelidir” hatırlatmasını yaptı. Gençlerden gelen soruları da yanıtlayan Ağıralioğlu, Yazıcıoğlu’nun Yozgat ziyaretleriyle ilgili anılarını da katılımcılarla paylaştı.

