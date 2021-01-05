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Gönül Dağı’na özel ödül

TÜRKİYE Yazarlar Birliği, TRT-1 ekranlarında Cumartesi günü akşamları yayınlanan Gönül Dağı isimli televizyon dizisini alanında birinciliğe layık gördü.

05 Ocak 2021 Salı 00:11
Gönül Dağı’na özel ödül

Bozkır’da bir Anadolu masalını anlatan her sahnesinde Yozgat’ın zikredildiği, Yazar Mustafa Çifrçi tarafından kaleme alınan ‘Gönül Dağı’ dizisi birlik tarafından 2020 yılının dizisi seçildi. Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu. 2020 yılının ‘Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ ödüllerini kazanan isimler ve kurumlar arasından Gönül Dağı dizisi yer aldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın dizisi seçilen ‘Gönül Dağı’ dizisinin yapımcı, oyuncu, yazar ve teknik ekibini tebrik etti.

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Gönül Dağı’na özel ödül
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