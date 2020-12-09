Gönül Dağı çok sevildi

YAZDIĞI tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan ‘Bozkırın kalemi’ olarak adlandırılan hemşehrimiz Mustafa Çiftçi tarafından, gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı isimli dizi, TRT-1 ekranlarından yayınlanmaya başladığı günden itibaren reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü yayınlanan dizi, izleyiciler tarafından çok beğenildi. TRT-1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla en iyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi, ‘Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde’ gibi dizileri geçmeyi başardı. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç yaptı. Dizinin 3. bölümü reytingleri ise 5.23 toplam reyting alan dizi sıralamada 4. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı dizisinden sonra en çok izlenen dizi olmayı başardı. Dizinin yayınlanan sonraki bölümlerinde de reyting sıralamasında üst kısımlarda yer almayı başardığı gözlemlendi. Gönül Dağı dizisi izlenme oranları ilk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. Gönül Dağı, son bölümü ile zirveye yerleşti, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sen Çal Kapımı dizileri 5 Aralık reyting sonuçları için yarıştı. İbo Show ve Masterchef Türkiye gibi programların yanı sıra haber bültenleri de ilk 10’a girmek için mücadele etti. Reyting sıralaması hafta sonu ekrana gelen diziler içerisinden hangilerinin daha çok tercih edildiklerini gösterdi. Gönül Dağı, Sen Çal Kapımı ve Kuzey Yıldırı İlk Aşk gibi dizilerin ekrana geldiği gecede Masterchef Türkiye, İbo Show ve Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar da zirvede yer almak için yarıştılar. Her gün olduğu gibi haber bültenleri de sıralamadaki yerini almak için total ve AB grubunda mücadele etti. Gönül Dağı dizisi reytingleri alt üst ederek, ilk sıraya yerleşti. Bundan sonraki bölümlerinde de izleyenleri ekrana kilitleyerek, zirvedeki yerini korumasının beklendiğinin altı çizildi.