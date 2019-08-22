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Gölette enjeksiyon çalışması

SORGUN ilçesinde Gülşehri bölgesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından inşa ettirilip, 2017 yılında hizmete açılan Hoşumlu Göleti gövdesindeki sızıntıları önlemek amacıyla perde enjeksiyon şantiyesi kuruldu.

Gölette enjeksiyon çalışması

SORGUN ilçesinde Gülşehri bölgesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından inşa ettirilip, 2017 yılında hizmete açılan Hoşumlu Göleti gövdesindeki sızıntıları önlemek amacıyla perde enjeksiyon şantiyesi kuruldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Gölette enjeksiyon çalışması

Gölet gövdesindeki çatlakların kapatılarak, su sızıntısını önlemek amacıyla yürütülecek perde enjeksiyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlandı. 2017 yılının Mayıs ayının sonlarına doğru hizmete sunulan Hoşumlu göletinde toplanan 1.14 milyon metreküp su ile 2 bin 310 dekarlık tarım alanının sulaması planlandı. Sulama yapılabilmesi için 4 bin 778 metre ana kanal yapılıp, 3 bin 872 metre sulama şebekesi devreye sokulan gölet sayesinde bölge çiftçisi dekar başına 501 lira bir gelir artışı elde etmeye başladığı kaydedildi.

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