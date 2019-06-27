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Gölette Boğuldu

SORGUN ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Gölette Boğuldu

SORGUN ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Gölette Boğuldu

Arkadaşlarıyla birlikte Sorgun Mükremin göletine giren Suriye uyruklu soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki İsa, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları emniyet ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda çocuğu bulamayınca Ankara'dan su altı arama ve kurtarma ekibi istendi. Ankara'dan gelen özel su altı arama ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. İsa’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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