Göletlerin bakımı yapıldı  

DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, Baraj, Gölet ve Regülatörlerin mekanik aksamlarının yağlama, temizlik gibi işlemlerini yaptı.

Tespit edilen eksiklikler Muayene Raporu olarak 2018 Bakım-Onarım Programına teklif edildi.

Baraj ve Göletlerin gövdesinde çıkan ağaçların kesim işlerinin devam ettiği ifade edildi.