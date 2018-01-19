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Göletlerin bakımı yapıldı  

YOZGAT il genelinde sulama amaçlı tesis edilen baraj, gölet ve regülatör tesislerinin mekanik bakımları tamamlandı.

Göletlerin bakımı yapıldı  

YOZGAT il genelinde sulama amaçlı tesis edilen baraj, gölet ve regülatör tesislerinin mekanik bakımları tamamlandı.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Göletlerin bakımı yapıldı  

DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, Baraj, Gölet ve Regülatörlerin mekanik aksamlarının yağlama, temizlik gibi işlemlerini yaptı.
Tespit edilen eksiklikler Muayene Raporu olarak 2018 Bakım-Onarım Programına teklif edildi.
Baraj ve Göletlerin gövdesinde çıkan ağaçların kesim işlerinin devam ettiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 18.01.2018 17:37
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