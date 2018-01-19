Göletlerin bakımı yapıldı  

DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, Baraj, Gölet ve Regülatörlerin mekanik aksamlarının yağlama, temizlik gibi işlemlerini yaptı.
Tespit edilen eksiklikler Muayene Raporu olarak 2018 Bakım-Onarım Programına teklif edildi.
Baraj ve Göletlerin gövdesinde çıkan ağaçların kesim işlerinin devam ettiği ifade edildi.
19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, Baraj, Gölet ve Regülatörlerin mekanik aksamlarının yağlama, temizlik gibi işlemlerini yaptı.
Son Güncelleme: 18.01.2018 17:37
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