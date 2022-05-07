Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Göletlerimiz ve barajlarımız doldu

Yozgat İl Genel Meclisi Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından il merkezinde bulunan gölet ve barajlarda yapılan incelemeler neticesinde, Gelingüllü Barajı dışındaki baraj ve göletlerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığı belirlendi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:31
Göletlerimiz ve barajlarımız doldu

Son yılların en verimli kışının yaşandığı Yozgat’ta yağan kar ve yağmur ile birlikte gölet ve barajlarda da doluluk oranları arttı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı su sıkıntısının kısmen yaşandığı Yozgat’ta Gelingüllü barajının doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine gelirken, diğer gölet ve barajlarda da doluluk oranlarının yüzde 100’e kadar çıktığı bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı. Gündemde yer alan maddelerin görüşüldüğü toplantıda Yozgat İl Merkezinde bulunan baraj ve göletler hakkında okunan komisyon raporu ise okunarak oy birliği ile onaylandı. Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şuayip Yılmaz, Merkez ilçede bulunan baraj ve göletlerden Gelingüllü barajı kanak çayı üzerinde sulama amacıyla 1986 - 1994 yılları arasında inşaatı tamamlanarak yapılmış bir baraj olduğunu söyledi. Akarsu yatağından yüksekliğinin 54 metre, göl alanı 23,20 kilometre olduğunu dile getiren Yılmaz, ‘’Gelingüllü Pompaj Sulamasıyla 34 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2009 yılında hizmete alınmıştır. Yudan Köyü Arazileri Sulaması iletim kanalı 2010 yılında hizmete alınmıştır. Paşaköy Gurubu Sulaması Borulu şebekeye dönüştürmede Yenileme 43 bin 320 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. Yerköy grubu Yenimahalle sulaması 58 bin 70 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2010 yılında hizmete alınmıştır. Yerköy grubu Aş. Sekili sulaması ikmali ve Delice ırmak ıslahı 1’inci kısım 2013 yılında hizmete alınmıştır. 34 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanarak verimin artırılması sağlanacaktır. Musabeyli Cemil Çiçek barajının temelden yüksekliği 67 metredir. 48,6 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip barajın açılışı 12.12.2012 tarihinde yapılmıştır. Yozgat şehir merkezi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ilçesi ve Kırşehir Çiçekdağı ilçelerine yıllık 17,5 milyon metre küp içme, kullanma ve sanayi suyu buradan sağlanmaktadır. Ayrıca 18 bin 500 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir ve etmektedir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Yozgat Merkez Büyükmahal göletinin temelden yüksekliği 36,5 metredir. 1,58 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip baraj, 3 bin 810 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Barajın kalan imalatlar ikmal adı altında 2016 yılında tamamlanmıştır. Yozgat Merkez Sarimbey göletinin temelden yüksekliği 26,75 metre ve 570 metreküp su toplama hacmine sahiptir. Barajla bin 970 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış ve 2016 yılında hizmete alınmıştır. Yozgat merkez ilçe belediye mücavir alan sınırı içerinde çamlık bölgesinde çamlık göleti ve Kirazlı bölgesinde Kirazlı göletinin bulunduğu, merkez ilçede bulunan baraj ve göletlerin genel olarak içme suyu ve sulama suyunda kullanıldığı, vatandaşlar tarafından olta balıkçılığı yapıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•
 

Anahtar Kelimeler:
Göletlerimiz Ve Barajlarımız DolduYozgat İl Genel Meclisi Göletler Ve Su Ürünleri KomisyonuGelingüllüBarajıYozgat Il Genel MeclisiŞuayip YılmazCemil çiçekMusabeyliYozgatIlerigazetesiHaber07MayısCumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESLEM iÇiN KUTLAMA
ESLEM iÇiN KUTLAMA
Meclis karar verdi
Meclis karar verdi
Durmadan çalıştılar
Durmadan çalıştılar
Süt fiyatı belirlendi
Süt fiyatı belirlendi
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
EŞEL-MOBiL sistemi şart
EŞEL-MOBiL sistemi şart
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim