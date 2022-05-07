Göletlerimiz ve barajlarımız doldu

Son yılların en verimli kışının yaşandığı Yozgat’ta yağan kar ve yağmur ile birlikte gölet ve barajlarda da doluluk oranları arttı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı su sıkıntısının kısmen yaşandığı Yozgat’ta Gelingüllü barajının doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine gelirken, diğer gölet ve barajlarda da doluluk oranlarının yüzde 100’e kadar çıktığı bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı. Gündemde yer alan maddelerin görüşüldüğü toplantıda Yozgat İl Merkezinde bulunan baraj ve göletler hakkında okunan komisyon raporu ise okunarak oy birliği ile onaylandı. Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şuayip Yılmaz, Merkez ilçede bulunan baraj ve göletlerden Gelingüllü barajı kanak çayı üzerinde sulama amacıyla 1986 - 1994 yılları arasında inşaatı tamamlanarak yapılmış bir baraj olduğunu söyledi. Akarsu yatağından yüksekliğinin 54 metre, göl alanı 23,20 kilometre olduğunu dile getiren Yılmaz, ‘’Gelingüllü Pompaj Sulamasıyla 34 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2009 yılında hizmete alınmıştır. Yudan Köyü Arazileri Sulaması iletim kanalı 2010 yılında hizmete alınmıştır. Paşaköy Gurubu Sulaması Borulu şebekeye dönüştürmede Yenileme 43 bin 320 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. Yerköy grubu Yenimahalle sulaması 58 bin 70 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2010 yılında hizmete alınmıştır. Yerköy grubu Aş. Sekili sulaması ikmali ve Delice ırmak ıslahı 1’inci kısım 2013 yılında hizmete alınmıştır. 34 bin 550 dekar zirai arazinin sulanması sağlanarak verimin artırılması sağlanacaktır. Musabeyli Cemil Çiçek barajının temelden yüksekliği 67 metredir. 48,6 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip barajın açılışı 12.12.2012 tarihinde yapılmıştır. Yozgat şehir merkezi, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ilçesi ve Kırşehir Çiçekdağı ilçelerine yıllık 17,5 milyon metre küp içme, kullanma ve sanayi suyu buradan sağlanmaktadır. Ayrıca 18 bin 500 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir ve etmektedir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Yozgat Merkez Büyükmahal göletinin temelden yüksekliği 36,5 metredir. 1,58 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip baraj, 3 bin 810 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Barajın kalan imalatlar ikmal adı altında 2016 yılında tamamlanmıştır. Yozgat Merkez Sarimbey göletinin temelden yüksekliği 26,75 metre ve 570 metreküp su toplama hacmine sahiptir. Barajla bin 970 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış ve 2016 yılında hizmete alınmıştır. Yozgat merkez ilçe belediye mücavir alan sınırı içerinde çamlık bölgesinde çamlık göleti ve Kirazlı bölgesinde Kirazlı göletinin bulunduğu, merkez ilçede bulunan baraj ve göletlerin genel olarak içme suyu ve sulama suyunda kullanıldığı, vatandaşlar tarafından olta balıkçılığı yapıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

