Göletlere yavru balık

Bakanlık olarak yürütülen ‘İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Yozgat il genelindeki göl ve göletlerini balıklandırılması çalışması yapıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilerek gönderilen yavru sazanların dağıtımı Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek ve İlçe Müdürlüklerince görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.