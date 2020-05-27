Göletlere yavru balık

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, göl ve göletleri balık popülasyonunu artırmaya yönelik çalışmasını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz, sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, kıyı balıkçılığı ile ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla su kaynaklarında balıklandırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 63 ilde 766 su kaynağına 5 milyon sazan balığı bırakılması hedeflendi. Projeye dahil olan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 112 bin yavru pullu sazan balıkları teslim alınarak, Yozgat’a getirildi. İl Müdürü Tanju Özkaya, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, Su Ürünleri Mühendisi Seyfali Ağdepe, Su Ürünleri Mühendisi Yunus Emre Arslan nezaretinde İlçe Müdürlüklerinde görevlendirilen personellerin katılımıyla İl genelindeki göletlere yavru sazanlar bırakıldı. Yavru sazan balıklardan 27 bini Akdağmadeni Akçakışla, 29 bini Çandır İğdeli göletine bırakıldı. Saraykent Divanlı ve Altınsuyu, Sarıkaya Baraklı, Koçağız ve Karahallı, Sorgun Karakaya ve Taşlık, Yerköy İğdecik, Yozgat Merkez Büyükmahal, Topçu, Yenifakılı Fehimli, Şefaatli Höyükkışla, Kadışehri Halıköy göletlerine ise 5’er bin yavru sazan atıldı.