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Yozgat
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Göletlere yansıdı

YOZGAT Çiftçisinin uzun süredir beklediği yağışların hafta sonunda itibaren düşmeye başlaması, topraktaki susuzluğa bağlı çatlakları kapatırken, baraj ve göletlerdeki su seviyesine de olumlu katkı sağladı.

Göletlere yansıdı

YOZGAT Çiftçisinin uzun süredir beklediği yağışların hafta sonunda itibaren düşmeye başlaması, topraktaki susuzluğa bağlı çatlakları kapatırken, baraj ve göletlerdeki su seviyesine de olumlu katkı sağladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Göletlere yansıdı

Yozgat’ta Nisan ayının kurak geçmesinin ardından Mayıs ayına endişeli giriş yapıldı. Gölet ve barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düşmeye başladı. Bunun üzerine bölge çiftçisi, köylüler ortak yağmur duasına çıktı. Hafta sonundan itibaren yağan yağmur, çiftçiyi sevindirdi. Kurak geçen Nisan ayı süresince yağış olmaması nedeniyle baraj ve göletlerde eksilen su seviyeleri kısmen yükseldi. 

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