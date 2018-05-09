Göletlere yansıdı

Yozgat’ta Nisan ayının kurak geçmesinin ardından Mayıs ayına endişeli giriş yapıldı. Gölet ve barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düşmeye başladı. Bunun üzerine bölge çiftçisi, köylüler ortak yağmur duasına çıktı. Hafta sonundan itibaren yağan yağmur, çiftçiyi sevindirdi. Kurak geçen Nisan ayı süresince yağış olmaması nedeniyle baraj ve göletlerde eksilen su seviyeleri kısmen yükseldi.