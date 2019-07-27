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Göletlere yakın takip

TÜRKİYE’nin önde gelen tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta kıraç toprakları sulamaya yönelik yürütülen baraj ve gölet çalışmaları, Devlet Su İşleri yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

Göletlere yakın takip

TÜRKİYE’nin önde gelen tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta kıraç toprakları sulamaya yönelik yürütülen baraj ve gölet çalışmaları, Devlet Su İşleri yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Göletlere yakın takip

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal ve teknik heyetle birlikte Akdağmadeni ilçesinde yapımı devam eden Çalışkan Göleti inşaatı şantiyesini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Dolgu imalatının yaklaşık 1168.00 kotunda devam ettiği Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki gölette fiziki gerçekleşmenin yüzde 48 seviyesine ulaştığı bildirildi. Tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar araziyi sulayacağı bildirildi. 

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