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Göletlere yakın takip

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Sorgun ilçesinde yapım aşamasındaki gölet inşaatlarını gezerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Göletlere yakın takip

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Sorgun ilçesinde yapım aşamasındaki gölet inşaatlarını gezerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Göletlere yakın takip

Bal, Sorgun ilçesi Eymir ve Bahadın Göletleri inşaatlarını gezdi. Teknik personelin de hazır bulunduğu incelemelerde Bölge Müdürü Bal, yüklenici firma yöneticilerinden bilgiler aldı. Bal, Eymir Göleti sahasında rölekasyon yolu kazı ve dolgu imalatları devam ettiğini, menfez imalatlarının tamamlandığını kaydetti. Bal, gölet tamamlandığında 7 bin 600 dekar arazinin sulanacağına dikkat çekerek, ‘’İş kapsamında fiziki olarak yüzde 8,5 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir’’ dedi.
Bölge Müdür Yardımcısı Bal, Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göletinde dolusavak betonarme imalatı ve plint betonu imalatlarının devam ettiğini kaydetti. Bal, ‘’Batardo dolgu imalatları tamamlanmıştır. Gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar arazi sulanacaktır. İş kapsamında fiziki olarak yüzde 35 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir’’ diye konuştu.
 

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