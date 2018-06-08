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Göletlere yakın takip

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kurak alanların sulanarak, daha bol ve kaliteli tarımsal üretim yapılabilmesine olanak sağlamaya yönelik sulama tesislerinin yapımı devam ediyor.

Göletlere yakın takip

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta kurak alanların sulanarak, daha bol ve kaliteli tarımsal üretim yapılabilmesine olanak sağlamaya yönelik sulama tesislerinin yapımı devam ediyor.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Göletlere yakın takip

Devam eden sulama amaçlı göletler Devlet Su İşleri tarafından yakın takibe alındı. DSİ 12.Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal, teknik personel ile birlikte Sorgun Erkekli Göleti inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Kondüvi ve Dolusavak imalatlarının devam ettiği Önyüzü Geomembran Kaplamalı Toprak Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar arazi sulanacak.

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