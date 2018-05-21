Göletlere yakın takip

Bal, şantiye ziyareti gerçekleştirilerek, yapılan çalışmaları incelendi. Bal, daha sonra yaptığı açıklamada, her iki göletinde homojen toprak dolgu tipinde olduğunu hatırlattı. Bal, Sarımbey göletindeki dolgu imalatının devam ettiğini, tamamlandığında depolanacak 0.56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar arazinin sulanacağını kaydetti. Bal, Sorgun Taşlık göletinin tamamlandığında depolayacağı 10,12 milyon metreküp su ile 7 bin 110 dekar zirai alanının sulamasının planladığını ifade etti.