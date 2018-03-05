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Göletlere yakın takip

YOZGAT Merkez, Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde sulama amaçlı inşa edilen göletlerde DSİ ekipleri tarafından dayanıklılık ve su basıncı ölçümlerine başlanıldı.

Göletlere yakın takip

YOZGAT Merkez, Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde sulama amaçlı inşa edilen göletlerde DSİ ekipleri tarafından dayanıklılık ve su basıncı ölçümlerine başlanıldı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Göletlere yakın takip

DSİ Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat Merkez Musabeyli Barajı ile Sarıkaya ilçesi Karahallı, Sorgun ilçesi Hoşumlu göletlerinde Ekstansometre ve Piyozometrelerin cihazla okuma alma çalışmalarına başlanıldı. Baraj ve gölet gövdealirinde çekme, basma ve eğme testleri, malzemelerin kuvvet ve uzama özellikleri ölçümleri yapılıyor. Bununla birlikte, zeminlerdeki boşluk suyunun veya yeraltı su seviyesi değişimlerine yönelik değişik derinliklerdeki basınçların ölçümleri de yapılıyor. 

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