Göletlere gözaltı

Akdağmadeni ilçesinde bulunan göletlerin ve barajların ilçeye ne gibi fayda sağladığı, gölet ve barajlarda hangi su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Jeotermal ve Su kaynakları Komisyonu tarafından inceleme yapıldı. Jeotermal ve Su kaynakları Komisyonu başkanı Ahmet Yılmaz Akdağmadeni ilçesinde bulunan Çalışkan göleti arazi sulama suyu temini için Akdağmadeni ilçesi Muşalli köyü sınırları içerisinde olduğunu söyledi. 33 metre bent yüksekliğinde 1 milyon 640 bin metre küp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, 4 bin dönüm arazinin sulanması için planlandığını 2020 yılında yapımı tamamlanarak su tutulmaya başlanıldığının altını çizdi. 2022 yılında yağışların yeterli olması durumunda göletteki doluluk oranına bağlı olarak sulu tarıma geçileceğinin altını çizen Yılmaz, ‘’Tarımda bitki çeşitliliğinin artırılacağından, verimin artırılmasında, tarım ve hayvancılığın gelişmesine fayda sağlayacağı, diğer yandan göletin ilçe halkına taşkın koruma sağlayacağı, mesire alanı ve olta balıkçılığı yapılmasına imkan sağlayacaktır’’ dedi.

Akçakışla göletinin ilçeye bağlı Akçakışla köyü sınırlan içerisinde arazi sulama suyu temini için 1696 yılında 20 metre bent yüksekliğinde 900 bin metreküp su toplamaya sahip olarak inşa edildiğini belirten Yılmaz, ‘’4 bin dekar arazinin sulaması planlanmış Akçakışla köyünde 3 bin dekar alanın sulaması ve kalan kısmının ise Sarıkaya ilçesine bağlı köylerin arazilerinin sulanmasının sağlandığı, bölgede bitki çeşitliliği ve meyveciliğin geliştirilmesi bakımında fayda sağladığı görülmüştür. Gölette zaman içerisinde balıkçılık faaliyetleri desteklenmiş olup, yöre halkının olta balıkçılığı yapıyor. Bahçecik barajı ilçeye bağlı Sağıroğlu köyü sınırları içerisinde 70 metre bent yüksekliğinde 33 milyon metreküp depolama hacmi ile ağırlıklı olarak Kadışehri ilçesinde 80 bin dönüm arazinin sulanmasına fayda sağlayacağı, baraj yapım aşamasında olup, yüzde 35'lik kısmının tamamlandığı ve inşaatın devam ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ diye konuştu. •Fotoğraflar: Mehmet Doğan•