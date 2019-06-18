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Göletlerde serinlemek yasak

AKDAĞMADENİ Kaymakamlığı, özellikle yaz aylarında, havaların sıcak olması nedeniyle Devlet Su İşleri Müdürlüğünce çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olaylarının yaşanmakta olduğunu hatırlatıp, uyardı.

Göletlerde serinlemek yasak

AKDAĞMADENİ Kaymakamlığı, özellikle yaz aylarında, havaların sıcak olması nedeniyle Devlet Su İşleri Müdürlüğünce çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olaylarının yaşanmakta olduğunu hatırlatıp, uyardı.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Göletlerde serinlemek yasak

Yazılı açıklamada, serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmenin hayati risk oluşturduğu kaydedildi. ‘Bu nedenle; Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarına, girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Serinlemek veya başka bir amaçla kesinlikle girilmemelidir. Hayatınız bizim için önemlidir’ uyarısı yapıldı. 

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