Göletlerde serinlemek yasak

Yazılı açıklamada, serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmenin hayati risk oluşturduğu kaydedildi. ‘Bu nedenle; Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarına, girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Serinlemek veya başka bir amaçla kesinlikle girilmemelidir. Hayatınız bizim için önemlidir’ uyarısı yapıldı.