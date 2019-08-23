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Göletlerde ölçüm yapıldı

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik personeli, Yozgat’ta yapımı devam eden iki gölette geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik ölçümler yapıldı.

Göletlerde ölçüm yapıldı

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü teknik personeli, Yozgat’ta yapımı devam eden iki gölette geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik ölçümler yapıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Göletlerde ölçüm yapıldı

Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti inşaatı projesinde kaya dolgu imalatında geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik Standpipe deneyi gerçekleştirildi. Kaya dolgu imalatlarına ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolleri yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildi.  Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Akdağmadeni Çalışkan Göleti ikmal inşaatında da gerekli ölçümler yapıldı. Depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile yaklaşık 4 bin dekar tarım arazilerini suya kavuşturacak projede kaya dolgu imalatında geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik Standpipe deneyi yerinde gerçekleştirildi. Kaya dolgu imalatlarına ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolleri yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildi. 

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