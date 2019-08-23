Göletlerde ölçüm yapıldı

Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti inşaatı projesinde kaya dolgu imalatında geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik Standpipe deneyi gerçekleştirildi. Kaya dolgu imalatlarına ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolleri yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildi. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Akdağmadeni Çalışkan Göleti ikmal inşaatında da gerekli ölçümler yapıldı. Depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile yaklaşık 4 bin dekar tarım arazilerini suya kavuşturacak projede kaya dolgu imalatında geçirimlilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik Standpipe deneyi yerinde gerçekleştirildi. Kaya dolgu imalatlarına ilişkin yerinde dolgu sıkılık kontrolleri yapılarak, kalite kontrol faaliyetlerine devam edildi.