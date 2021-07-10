Göletlerde balık ölümü

Yozgat Tarım ve İl Müdürlüğü, sulama amaçlı baraj ve göletlerde görülen balık ölümleri üzerine harekete geçti. Yozgat’ın Sorgun ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine yönelik gelen ihbar üzerine, genel bir tarama yaptı. Yapılan açıklamada, yaşanılan balık ölümleriyle ilgili yapılan inceleme kapsamında, su ve balık numunelerinin alınarak Laboratuvara gönderildiği belirtildi. Balık ölümlerinin, kuraklığa bağlı olarak azalan su kaynakları ile hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olabileceği, ancak kesin sonucun laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıkabileceği bildirildi.