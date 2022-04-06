Göletler yüz güldürüyor

Geçtiğimiz yılın kurak geçmesinin ardından bu sene kış mevsiminin yoğun karlı geçmesi baraj ve göletlerin doluluk oranının artmasına neden oldu. Yozgat il merkezinde bulunan Cevdet Dündar göleti ile Kirazlı göletlerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, Yozgat geçen senenin aksine bu sene su sıkıntısı yaşamayacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 2020-2021 kış döneminin kurak geçmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl kısmen de olsa su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Bu sene ise geçen senenin tam aksine bol yağışlı iyi bir kış geçirdiklerini dile getiren Köse, ‘’İl merkezinde bulunan iki göletimiz Kirazlı ve Cevdet Dündar göletlerimizde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Musabeyli barajı ile birlikte geçtiğimiz yıl bize çok büyük katkısı olan Arapseyfi barajlarımızda da doluluk oranı büyük oranda arttı. Bu sene Yozgat’ta su sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Kışın 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmaları yaptık. Topladığımız karları ise tekrar bize su olarak dönmesi için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şuanda baraj ve göletlerimizde doluluk oranları çok iyi durumda. Ancak, ilerleyen dönemlerde yine su sıkıntısı çekmemek için, suyumuzu israf etmememiz, idareli kullanmamız gerekiyor. Bu sene su sıkıntımız yok diye önümüzdeki yıllarda yaşamayacağımız anlamına gelmiyor’’ dedi.