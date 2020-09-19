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Göletler tamam

Yozgat’ta yapımları tamamlanan iki ayrı göletin geçici ve kesin kabulleri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:26
Göletler tamam

YOZGAT bölgesindeki tarım alanlarının sulanarak, daha bol ve kaliteli ürünlerle birlikte, ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla tesisi planlanan göletler tamamlanarak, hizmete alınmaya devam ediyor. Şefaatli ilçesinde yapımı tamamlanan Kumkuyu Göleti'nin kesin kabulü yapıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan başkanlığındaki heyet, ilçeye gelerek göletteki çalışmaların teknik kontrolüne gerçekleştirdi, ardından da kesin kabulü yapıldı. Temelden yüksekliği 31 metre olan gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan Taşlık Barajı inşaatı kesin kabulü de yapıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, ilgili Şube Müdürleri ve teknik elemanlardan oluşan heyetin kabul işlemlerini gerçekleştirdiği Barajın devri Esenli Sulama Birliğine yapıldı. Sulama sezonunda yöre halkına sulu tarım yapma imkanı sunulduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Göletler Tamam
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