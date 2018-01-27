Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Göletler dondu

HAVA sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Yozgat'ta göletlerin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise buz sarkıtları oluştu.

Göletler dondu

HAVA sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Yozgat'ta göletlerin yüzeyi buz tuttu, bazı kayalıklarda ise buz sarkıtları oluştu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
4 Okunma
Göletler dondu

Yozgat'ta hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu göletler ve çeşmeler buz tuttu. Dağların yamaçlarından akan suların oluşturduğu sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu. Yozgat'ta gündüz hava sıcaklığı ise eksi 4 derecelerde ölçüldü. Yozgat Çamlığı Milli Parkında çalışan Sami Konakkçı, "Yozgat çok soğuk ama mecburen çalışıyoruz. Her yer kar, buz. Yozgat İç Anadolu'nun en soğuk yeri. Göletler buz tuttu" dedi.
Öte yandan kentte dün başlayan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 103 köy yolundan 74'ü ulaşıma açıldı, kapalı 29 köy yolununda ise yol açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdare yetkilileri, kapalı köy yollarının bugün ulaşıma açılacağını bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Varlığımız artıyor
Varlığımız artıyor
EMİTT’te kazlı pilav
EMİTT’te kazlı pilav
Türküler yankılandı
Türküler yankılandı
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Kansere dikkat çektiler
Kansere dikkat çektiler
Afrin desteği sürüyor
Afrin desteği sürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim