Gölete su takviyesi

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, sosyal medya hesabından Yenipazar göletine yapılan su takviyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Baran, ‘’Daha önceki yıllarda Yenipazarlı çiftçilerimizin yaz aylarında tarımsal sulamada yaşadıkları büyük sıkıntıları yaşamamaları için dereden boş yere akan suyu belediyemiz imkânları ile yaklaşık bir kilometre uzaklıktan Yenipazar göletimize su takviyesi yapmaktayız’’ dedi. Başkan Baran, çiftçilere su sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtip, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diledi.