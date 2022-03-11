Gölete meclis incelemesi

Çandır ilçesinde bulunan göletlerin ve barajların ilçeye ne gibi fayda sağladığı, gölet ve barajlarda hangi su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapan Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Çandır ilçesinde bulunan Çandır İğdeli göleti arazi sulaması yapılması amacıyla suyun temini için 1988-1992 yılları arasında değirmen ve bağlar özü mevkiinde kurulan iğdeli göleti homojen dolgu ile 24,7 metre bent yüksekliğinde 4 milyon may biriktirme hacmine sahip ve 2 bin 800 dekar arazinin sulanması için planlandığını söyledi. Göletin İğdeli köyü sınırları içerinse yapıldığını, Boğazlıyan Uzunlu arazisini suladığını dile getiren yılmaz, İl Özel İdaresine ait göletin işletmesinin Uzunlu sulama kooperatifine verildiğini belirtti. 2015 yılında yapılan bir protokolle iğdeli köyü halkının gölet havzasından 5 yıl süre ile motopomp sistemiyle su çekilmesi ve arazi sulaması sağlandığına dikkat çeken Yılmaz, ‘’2020 yılında bu süre bittiğinden köylü sudan faydalanamadığı ve köy halkından faydalanmalar için muhtarlık adına 17 bin 950 lira ceza yazılmış ancak itiraz edildiğinden kooperatife ödeme yapılmamıştır. Bölgede yağışların yeterli olmaması nedeniyle gölette 1/5 oranında su birikimin mevcut olduğu. Göletin taşkın koruma ve bakanlıkça mesire alanı olarak faydalanılması düşünüldüğü, köy ve çevre sakinleri tarafından gölette olta balıkçılığı yapıldığının görüldüğü gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilgilerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi.